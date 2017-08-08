Порошенко осудил визит Путина в Абхазию

Источник: КорреспонденТ.net

Порошенко отреагировал на визит президента России Путина в непризнанную республику Абхазию. Президент подчеркнул, что Украина поддерживает территориальную целостность Грузии. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, пишет пресс-служба Порошенко.

Также президент Украины выразил солидарность с грузинским народом на девятую годовщину начала российской агрессии против Грузии.

"В этот день наши сердца с вами", - сказал он.

В свою очередь, Маргвелашвили подчеркнул, что Грузия чувствует поддержку Украины и благодарна за нее. Он добавил, что 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины.