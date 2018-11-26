Порошенко отменил свое выступление в Раде

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко отменил свое выступление в парламенте из-за блокирования трибуны. Как сообщили в фракции БПП, президент покинул здание Верховной Рады, пишет Украинская правда.

"Петр Порошенко был в Раде. Прождал час, чтобы выступить с трибуны Рады. Но поскольку Ляшко и Тимошенко блокировали работу, он поехал и записал обращение в Facebook", - пояснил собеседник издания.

Вице-спикер Оксана Сыроид отметила, что рядовые народные депутаты не смогли провести консультации с главой государства.

"Президент был в кабинете Парубия. Там были Геращенко, Парубий, Бурбак, возможно, еще кто-то. Больше никого туда не пускали. И он просто взял и уехал. Простые депутаты не смогли пообщаться с Петром Алексеевичем", - сказала она.

Ранее стало известно, что заседание Рады по введению военного положения не смогло начаться из-за того, что депутаты получили печатный указ президента, в котором появился пункт, которого не было на сайте главы государства, и который не рассматривался на заседании СНБО.

В связи с этим президент предложил изменить сроки военного положения с 60 до 30 дней и пообещал не ограничивать права и свободы граждан.