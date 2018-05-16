Порошенко отозвал законопроект о лишении гражданства участвовавших в российских выборах жителей Крыма

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко отозвал из Верховной Рады законопроект №8297, которым предлагал разрешить прекращение гражданства Украины тех жителей аннексированного Россией Крыма, которые приняли участие в российских выборах.

Об этом сообщил председатель профильного комитета Рады Григорий Немыря (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина") на заседании комитета, передают Українські Новини.

"Буквально за 5-10 минут до начала заседания у меня был разговор с представителем Президента в Верховной Раде Ириной Луценко, которая проинформировала меня, что только что было направлено председателю Верховной Рады и зарегистрировано письмо Президента от 16 мая, в котором говорится, что... отзывается проект закона под регистрационным номером 8297", - сказал он.

В среду комитет должен был рассмотреть данный законопроект для возможности вынесения его на голосование в Раду, однако Порошенко решил его отозвать, аналогично поступили и авторы альтернативного законопроекта.

"В связи с этим есть факт, что определенный Президентом как неотложный законопроект он предлагает отозвать", - сказал Немыря.

До этого Немыря сообщил, что председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров направил ему письмо в котором сообщил, что не сможет присутствовать на заседании в среду, но выступает за возвращение законопроекта субъекту законодательной инициативы на доработку.

"По моему убеждению, оба законопроекта требуют существенного дополнения. Считаю, что соответствующие изменения не могут быть внесены в них на этапе подготовки ко второму чтению", - процитировал председатель комитета слова Чубарова.

Также предложило вернуть законопроект Порошенко на доработку и главное экспертное управление Рады.

В своем заключении к президентскому законопроекту оно отметило, что Конституция и закон о гражданстве не признают юридических последствий двойного гражданства, но и не запрещают его.

При этом подчеркивается, что закон предусматривает лишение гражданства при добровольном получении иностранного, а президентский законопроект не устраняет эту несогласованность.

Также управление считает, что в законопроекте есть ряд дискуссионных норм, которые потенциально могут дискриминировать отдельную категорию граждан.

Так, управление раскритиковало возможность прекращения гражданства за использование избирательного или другого права жителями Крыма, поскольку это может быть установлено на основании документов оккупационной власти, которые признаются законодательством не имеющими силу, а на практике вообще не могут быть полученными.

Оно также считает необоснованным санкции к действиям крымчан в качестве российских граждан, поскольку украинское законодательство не признает добровольное приобретение ими российского гражданства.