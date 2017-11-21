Порошенко отправили на подпись закон о выходном 25 декабря и отмене выходного 2 мая

Источник: 112.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о выходном 25 декабря и отмене выходного 2 мая. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте парламента.

Указано, что во вторник закон подписан спикером и направлен на подпись президенту Петру Порошенко, у которого будет 15 дней, чтобы одобрить его или ветировать.

В случае подписания закона президентом, он вступит в силу на следующий после опубликования день.