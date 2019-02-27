Порошенко отреагировал на скандальное решение КСУ

"Я хочу всех успокоить и сказать, что как только решение будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся, я немедленно дам поручение срочно, с учетом заключения Конституционного суда, подготовить и внести в Верховную Раду (я определю его как неотложный) законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение", - сказал он.

Порошенко заверил, что новая редакция статьи будет "выписана так, что и комар носа не подточит".

Он также отметил, что это решение КС "лишь ожидается, его еще никто не видел", нет даже подтверждения, но есть негативная реакция в социальных сетях.

Ранее в КСУ сообщили, что решение опубликуют сегодня.