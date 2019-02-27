27.02.2019
Порошенко отреагировал на скандальное решение КСУ
Источник: Корреспондент.net
Президент Петр Порошенко заявляет, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной. Об этом он сказал на заседании Совета регионального развития в Запорожской области в среду.
"Я хочу всех успокоить и сказать, что как только решение будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся, я немедленно дам поручение срочно, с учетом заключения Конституционного суда, подготовить и внести в Верховную Раду (я определю его как неотложный) законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение", - сказал он.
Порошенко заверил, что новая редакция статьи будет "выписана так, что и комар носа не подточит".
Он также отметил, что это решение КС "лишь ожидается, его еще никто не видел", нет даже подтверждения, но есть негативная реакция в социальных сетях.
Ранее в КСУ сообщили, что решение опубликуют сегодня.
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