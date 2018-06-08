Порошенко отреагировал на слова Мураева о Сенцове

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко прокомментировал заявление народного депутат Евгения Мураева об осужденном в России украинском режиссере Олеге Сенцове.

Во время встречи со студентами Национального университета им. Т. Шевченко в пятницу, 8 июня, президент заявил, что ему приятно слышать от семей украинских политзаключенных осуждения мнения "некоторых народных депутатов" по делу Сенцова.

"Сейчас у меня была встреча с родственниками, родителями, женами, детьми политзаключенных… И мне приятно было увидеть единство семей заключенных, решительное осуждение, которые некоторые народные депутаты позволили себе сделать из украинских, то есть с неукраинских каналов, в частности речь идет о Сенцове", – отметил он.

Напомним, накануне Мураев в эфире телеканала назвал Сенцова "террористом для части населения".