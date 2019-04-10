Порошенко отстраняет Медведчука от переговоров

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко обратился к СБУ с поручением рассмотреть возможность отстранения Виктора Медведчука от выполнения функций по освобождению заложников. Об этом президент сказал вечером в среду, 10 апреля, в прямом эфире радио Новое время.

"Де факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и господина Путина", - сказал Порошенко в ответ на просьбу журналиста прокомментировать последние заявления Медведчука о способах решения конфликта в Донбассе.

Медведчук, по словам Порошенко, был единственным каналом связи с президентом РФ Владимиром Путиным, "который оказался неэффективным".

"Это никак не компетенция Медведчука решать, что делать Украине", - сказал президент.

У кума Путина, по словам Порошенко, была одна функция – освобождение заложников. Последний раз это случилось в декабре 2017 года. "Назвать это эффективным точно нельзя", - сказал Порошенко.