Порошенко ответил на письмо Балуха

Источник: Корреспондент.net

Украина будет бороться за освобождение всех заключенных, находящихся в тюрьмах России, на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook в ответ на письмо удерживаемого в Крыму украинца Владимира Балуха.

"Никто не победит народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках – несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания... Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо, и еще больше – за мужество. Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, во временно оккупированных Донбассе и Крыму. И мы не прекратим эту борьбу. Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда буду иметь возможность пожать вашу руку на свободной украинской земле", – написал Порошенко.