Порошенко ответил на призыв запретить ЛГБТ-марши
Источник: Корреспондент.net
Президент Петр Порошенко ответил на петицию о защите традиционных семейных ценностей и института семьи, которая набрала необходимые 25 000 подписей.
Одновременно он сообщил, что разделяет "обеспокоенность общественности по затронутой проблеме".
Относительно запрета на законодательном уровне пропаганды и популяризации ЛГБТ, президент отметил, что обязанностью каждого человека является - не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.
Также он напомнил, что согласно Конституции, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Кроме того, в соответствии с законодательством Украины, запрещаются любые формы дискриминации, в том числе и подстрекательство к дискриминации.
Касательно семейных ценностей и института семьи в Украине, президент отметил, что согласно Конституции Украины, "брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины".
"Каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье. Родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия", - напомнил Порошенко.