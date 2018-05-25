Порошенко ответил на призыв запретить ЛГБТ-марши

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко ответил на петицию о защите традиционных семейных ценностей и института семьи, которая набрала необходимые 25 000 подписей.

"Наша общая задача - построить толерантное, демократическое и европейское общество в Украине", - отметил Порошенко.

Одновременно он сообщил, что разделяет "обеспокоенность общественности по затронутой проблеме".

Относительно запрета на законодательном уровне пропаганды и популяризации ЛГБТ, президент отметил, что обязанностью каждого человека является - не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.

Также он напомнил, что согласно Конституции, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Кроме того, в соответствии с законодательством Украины, запрещаются любые формы дискриминации, в том числе и подстрекательство к дискриминации.

"Итак, любые законодательные инициативы, направленные на ограничение конституционных прав, являются неконституционными", - заявил Порошенко.

Касательно семейных ценностей и института семьи в Украине, президент отметил, что согласно Конституции Украины, "брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины".

"Каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье. Родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия", - напомнил Порошенко.