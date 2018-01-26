Порошенко ожидает миротворцев ООН на Донбассе уже в 2018

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко рассчитывает, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций будет размещена на Донбассе в текущем году. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

"По моему убеждению, в качестве первого шага (для деоккупации и возвращения Донбасса) очень важно, если будет миротворческая миссия Совбеза ООН. Я не теряю оптимизма, что это может произойти в 18-м году. По крайней мере я, как Президент Украины, и по моему поручению украинские дипломаты будем прилагать для этого максимум усилий", - сказал он.

В контексте встречи специального представителя США Курта Волкера и помощника Президента России Владислава Суркова в Дубаи (ОАЭ) в пятницу Порошенко отметил, что Украина настаивает на продолжении дискуссии об освобождении заложников на Донбассе и политических заключенных в России.

"Очень важно, чтобы мы согласовали возможный проект резолюции по миротворцам на Донбассе с ключевыми характеристиками, которые должны быть в этой резолюции", - добавил он.

Такжее Порошенко сообщил, что обсудил с Тиллерсоном вопрос санкций против России.

"Для нас очень важно иметь этот механизм, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить деоккупацию Донбасса", - сказал Президент.