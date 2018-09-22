Порошенко ожидает вмешательство РФ в выборы президента Украины

Источник: DW

Украинский лидер Петр Порошенко считает, что Москва с помощью дезинформации попытается повлиять на результаты запланированных на 31 марта 2019 года выборов президента Украины. Об этом политик заявил в интервью Rheinische Post, опубликованном в субботу, 22 сентября.

"Я не просто беспокоюсь, я полностью уверен, что вмешательство России будет масштабным. С помощью пропаганды и дезинформации. Сегодня они это делают каждый день", - подчеркнул глава украинского государства.

"Война в Донбассе стоит человеческих жизней. Однако эта другая (информационная. - Ред.) война по меньшей мере столь же опасна, поскольку она нацелена на то, чтобы расколоть мою страну", - убежден Порошенко. Он высказал мнение, что аналогичные действия предпринимаются и в отношении Германии, которая "в эти непростые годы оказывала надежную поддержку" Киеву.

"В Донбассе - кровавая война"

Говоря о ситуации в Донбассе, президент Украины подчеркнул, что речь идет "ни в коем случае не о замороженном конфликте, как охотно утверждается, а о кровавой войне", в ходе которой ежедневно гибнут украинские солдаты. С начала года число жертв среди украинских военных достигло 170, напомнил он.

В беседе с журналистами немецкого издания Петр Порошенко подтвердил приверженность Киева вступлению в ЕС и НАТО. По его словам, сейчас присоединение к Евросоюзу поддерживают 70 процентов граждан Украины, а к Североатлантическому союзу - 54 процента респондентов.

В среду, 19 сентября, вступил в силу указ Петра Порошенко о выходе Киева из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Позднее, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде, президент Украины высказался в поддержку законопроекта о регистрации агентов влияния России как "государства-агрессора".