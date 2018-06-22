22.06.2018
Порошенко передал ВСУ отечественные радары
Источник: Корреспондент.net
Президент Петр Порошенко передал подразделениям Вооруженных сил Украины сертификаты на высокоточные радиолокационные станции отечественного производства. Об этом в пятницу, 22 июня, глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, это высокоточное оборудование закроет украинское небо от врага.
"Чрезвычайно рад приветствовать коллектив Научно-производственного комплекса Искра. Сегодня передал сертификаты на радиолокационные станции, изготовленные здесь, подразделениям ВСУ. Радиолокационные станции, которые производит Искра, имеют более высокие характеристики, чем те, которые нам предлагают на внешних рынках", - написал президент.
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