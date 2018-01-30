Порошенко поблагодарил США за "кремлевский доклад": Сила санкций становится все более прочной

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за публикацию "кремлевского доклада" со списком российских бизнесменов и окружением президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится на странице Порошенко в Facebook.

"Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии. Сила санкций становится все более сильной и влиятельной. Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора. И так будет, пока в Кремле наконец не поймут важность уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. А также пока не произойдет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что рассчитывает на соответствующие решения со стороны европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта.

Напомним, министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый "кремлевский доклад", в котором содержатся имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

Всего в список попали 210 имен — 114 чиновников и 96 бизнесменов.

Среди фигурантов списка — глава администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ФСБ Александр Бортников, предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Сулейман Керимов.

Ранее сообщалось, что попадание человека в "список олигархов" не означает, что Соединенные Штаты автоматически введут против него санкции. Однако риск попасть под санкции для фигурантов списка выше.