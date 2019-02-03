Порошенко подал документы в ЦИК

Источник: Корреспондент.net

Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на президентских выборах 2019 года, сообщает пресс-служба ЦИК.

Президент пришел в ЦИК вместе с супругой Мариной и своим представителем, юристом, бывшим членом Центризбиркома, а ныне народным депутатом Русланом Князевичем.