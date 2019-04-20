Порошенко подписал указ о евроинтеграции
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ Вопросы европейской и евроатлантической интеграции. Документ подписан в субботу, 20 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.
"Кабинет министров Украины должен обеспечить выполнение Плана мероприятий и ежеквартально информировать президента Украины о ходе выполнения, а также отчитываться о выполнении указанного Плана в установленные сроки", - уточнили у Порошенко.
Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины поручено обеспечить рассмотрение на заседании СНБО Украины в мае 2019 вопрос о проведении отдельных обзоров, включенных в комплексный обзор сектора безопасности и подать по итогам консультаций с представителями НАТО и государств-членов НАТО во второй половине 2019 на рассмотрение президенту Украины проекты законов об охране секретной информации и о разведке.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.