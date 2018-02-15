Порошенко подписал закон о корпоративном договоре

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко в четверг, 15 февраля, подписал закон корпоративном договоре. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте украинского парламента.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно корпоративных договоров" предусматривает введение новых статей, которые будут регламентировать заключение договоров акционерами.

Документом также устанавливается, что решение о заключении договора между акционерами и/или корпоративного договора, стороной которого является государство, которое владеет акциями от 25 процентов их уставного капитала, принимается соответствующим субъектом управления государственной собственности.

Решение о заключении договора между акционерами и/или корпоративного договора, стороной которого является хозяйственное общество, доля государства в котором составляет 100 процентов, и которое владеет 25 процентами их уставного капитала, принимается наблюдательным советом такой хозяйственной структуры или высшим органом управления хозяйственного общества, доля государства в котором составляет 100 процентов.

Согласно пояснительной записке к закону, мировой опыт свидетельствует о широком применении механизмов заключения корпоративных договоров как одних из самых эффективных средств защиты прав и интересов инвесторов.