Порошенко подписал закон о предоставлении ветеранам ОУН и УПА статуса участника боевых действий

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий ветеранам Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации Украинских националистов (ОУН).

Об этом говорится на странице законопроекта №8519 на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Закон был возвращен с подписью Президента 22 декабря.

Статус участника боевых действий предоставлен лицам, которые принимали участие в вооруженной борьбе за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и других формирований, и признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

Порядок предоставления статуса устанавливается Кабинетом Министров.

Документ вступит в силу через 3 месяца со дня его опубликования.