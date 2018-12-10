Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФ

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а "как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу".

"Другие составляющие этой стратегии: это безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепленные в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление нашей национальной идентичности", - отметил Порошенко.

Глава государства также сообщил, что от Министерства иностранных дел Украины требует завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией.

Порошенко также отметил, что этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положение в качестве базы для наших многочисленных исков в международные суды. В частности, президент привел отдельные положения этого договора, где говорится, что стороны "строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения..., территориальной целостности, нерушимости границ..., неприменения силы, невмешательства во внутренние дела..., добросовестного выполнения взятых международных обязательств..., норм международного права...".