Порошенко подписал закон о соцзащите военных

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих. И на сегодняшний день, я убежден, что это тот путь, которым мы движемся в очень правильном направлении", – заявил Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических представительств Украины и военнослужащими ВСУ во время рабочей поездки в Авдеевку.

Отмечается, что целью данного закона является обеспечение комплексного урегулирования вопроса социальной защиты граждан, участвующих в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Реализация закона позволит участникам ООС получить право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников АТО, ветеранов и участников боевых действий, – говорится в сообщении.