Порошенко подписал закон, упрощающий торговлю с ЕС

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко подписал закон О присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Присоединение к Конвенции будет способствовать упрощению условий торговли и увеличению использования экспортного потенциала Украины, усилит торговые связи и экономическую интеграцию с Евросоюзом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Конвенция устанавливает идентичные положения о происхождении товаров, которыми торгуют государства по заключенным договорам о свободной торговле, и предусматривает возможность диагональной кумуляции, то есть дает возможность ее странам-участникам использовать сырье и комплектующие друг друга, а не только национальные при сохранении преференциальных условий торговли.

На сегодняшний день участниками Конвенции являются 24 Договаривающиеся стороны, 6 из которых уже имеют соглашения о свободной торговле с Украиной (ЕС, ЕАСТ, Черногория, Македония, Молдова, Грузия). Еще с двумя государствами - участниками Конвенции (а именно с Турцией и Израилем) продолжаются переговоры о свободной торговле.

Следующим шагом для полноценного использования преимуществ Конвенции является внесение изменений в соответствующие действующие соглашения о свободной торговле в части замены протоколов правил происхождения товаров.