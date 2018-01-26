Порошенко подвел итоги визита в Давос

Источник: Корреспондент.net

На Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялись детальные и конструктивные переговоры с украинскими партнерами и международными финансовыми организациями. Об этом заявил президент Петр Порошенко по результатам визита в Давос.

"Результаты Давоса. Если сказать одной фразой, то все было очень хорошо. Состоялись чрезвычайно детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям, они были очень конструктивные", - сказал Порошенко.

Он отметил, что впервые в Давосе было такое количество вопросов относительно встречи с ведущими международными инвесторами.

"Это - сигнал для нашей страны относительно активизации земельной реформы и приватизации. Должны сделать все для реализации экономического роста в 2018 году", - добавил президент.