Порошенко поедет на саммит в Брюссель, несмотря на угрозу срыва заседания комиссии "Украина-НАТО"

Источник: Українські новини

Посол Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко заявляет, что заседание комиссии "Украина - НАТО" действительно находится под угрозой из-за блокирования Венгрией, но в то же время Президент Петр Порошенко все равно примет участие в июльском саммите НАТО, поскольку приглашен на него.

"Я думаю, что сейчас перед выборами они демонстрируют, что "идут до конца". Полагаю, что комиссия "Украина - НАТО", которая должна состояться на уровне министров иностранных дел, - это мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита, Президент (Петр Порошенко) все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии "Украина - НАТО" существуют и другие встречи, на которые Президент уже приглашен", - заявил Пристайко.

Он добавил, что Украина формального приглашения еще не получала, само решение будет приниматься не ранее конца апреля.

"Нас пригласили на саммит, но мы формально не получили еще приглашение, и Сийярто угрожает этим. Мы приглашение еще не получили, а он уже говорит нам, что заблокирует... Решение об этом будет приниматься не раньше конца апреля, а то и позднее", - добавил Пристайко.

Посол допустил, что последние заявления венгерского руководства связаны с предстоящими парламентскими выборами.

"Заявление о том, что будет заблокирован саммит, - это уже реально та красная линия, о которой недавно говорил министр Климкин, что венгерская сторона доходит до красной линии в своих угрозах и своих реакциях... У меня есть ощущение, что конкретный политик, в частности министр Сийярто, сейчас больше беспокоится не столько о своем государстве, сколько о своей карьере, с учетом грядущих выборов", - отметил он.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 8 апреля.