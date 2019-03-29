Порошенко показал, где "решалась судьба Украины"

Источник: Корреспондент.net

Петр Порошенко в пятницу, 29 марта, познакомил журналистов с оборудованием ситуативной комнаты президента Украины, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран, сообщает пресс-служба президента.

Президент дал интервью журналистам в ситуативной комнате, в которой, по его словам, решалась судьба Украины и Европы. Это - закрытое коммуникационное помещение в Администрации президента Украины, где глава государства как верховный главнокомандующий ВСУ осуществляет стратегическое управление армией и принимает важнейшие решения в сфере обороны и безопасности страны.

Здесь, по словам президента, принимались решения о начале контрнаступления на Донбассе, что позволило освободить две трети захваченных территорий.

"И именно тогда, в силу того контрнаступления, это была одна из самых успешных операций ВСУ, были освобождены две трети Донбасса. Речь идет о Лисичанске, Северодонецке, Славянске, Краматорске, защите Мариуполя, Шахтерске, тогдашнего Дзержинска, и многих других городов. Сюда поступала информация о поднятии сине-желтых флагов над освобожденными городами", - добавил президент.

Порошенко отметил, что в этом помещении установлено оборудование, которое позволяет ему вести телефонные переговоры по современной защищенной связи.

"Вся связь, которая здесь есть – это связь конфиденциальная. Это - установили наши турецкие коллеги… Это - исключительно для связи с Белым Домом, конфиденциальная связь с Государственным департаментом, правительством США", - сказал Порошенко.

Он также уточнил, что в комнате есть связь со штаб-квартирой НАТО, с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, также "есть система шифрования конфиденциальной связи с Германией и рядом других европейских стран".

Вмесите с тем Порошенко в эфире ICTV заявил, что спецслужбы Москвы до 2014 года могли перехватывать телефонные разговоры между лидерами Украины и других стран.

"До 2014 года Москва имела возможность перехватывать разговоры, которые проводили по конфиденциальной связи, даже если они были не с Москвой. Разговоры с Беларусью, Казахстаном, разговоры с государствами - членами СНГ или теми, кто вышли из него. И если была установлена конфиденциальная связь советского образца, - она перехватывалась и распечатывалась Москвой", - рассказал глава государства.