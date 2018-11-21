Порошенко пообещал десантникам новое оружие

Источник: Корреспондент.net

Подразделения Десантно-штурмовых войск в 2019 году получат новые образцы оружия. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с десантниками после завершения учений в Житомирской области.

Глава государства подчеркнул, что на вооружение поступят как отечественные, так и иностранные образцы оружия.

"В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений Десантно-штурмовых войск бронетранспортерами, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами Свитязь", - резюмировал Порошенко.