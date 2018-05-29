Порошенко пообещал как можно скорее обсудить в "нормандском формате" введение миротворцев на Донбасс

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко выступает за обсуждение лидерами "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) вопроса введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс до конца текущего года. Об этом он сказал на совместном с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером брифинге.

"Мы должны очень активно координировать наши действия с партнерами, включая Францию, Великобританию и США, которые являются странами-гарантами по Будапештскому Меморандуму, чтобы эта миссия начала работу уже в этом году. Я уверен, что мы должны это обсудить в рамках нормандского формата. Я инициирую его как можно скорее в ближайшее время", - сказал он.