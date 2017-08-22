22.08.2017
Порошенко пообещал выделить 30 млрд на строительство дорог
Источник: КорреспонденТ.net
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в 2018 году на строительство дорог в стране будет выделено 30 млрд грн. Такое заявление он сделал во время церемонии открытия после капитального ремонта моста через реку Северский Донец в Изюме Харьковской области.
По его словам, в 2015 году на строительство дорог тратилось около 6 млрд грн, в 2016 – 10 млрд грн. В этом же году планируется потратить 20 млрд грн.
Вроде много, но мы поставили задачу, чтобы в этом году на строительство дорог тратилось 20 млрд грн, а в следующем году – 30 млрд грн. Это та динамика, которую я хочу видеть в Украине, – сказал Порошенко.
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