Порошенко поручил Кабмину проверить руководство "Укроборонпрома" на полиграфе

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров проверить подозреваемое в коррупции руководство государственного концерна "Укроборонпром" на полиграфе.

"Мы обращаемся к Правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром". Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти исследование. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса - и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - говорится в нем со ссылкой на Порошенко.

Президент сообщил о своем поручении во время совещания с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и заместителем секретаря совета Сергеем Кривоносом.

Глава государства принял доклад Кривоноса относительно предложений по проверке "Укроборонпрома" и реформированию оборонного сектора.

В случае выявления правонарушений Порошенко поручил направлять их к контрразведке Службы безопасности Украины или другие правоохранительные органы.

На основании рекомендаций замсекретаря СНБО он обратится к правительству о немедленном финансировании международного аудита "Укроборонпрома" и принятии решения до конца апреля.

Президент отметил важность ускорения рассмотрения в Раде законопроекта об изменениях норм государственного оборонного заказа и ее раскрытия, что поддерживают международные партнеры.

Проверку деятельности "Укроборонпрома" намерена провести Счетная палата, а Турчинову было поручено контролировать вопрос и доложить о результатах проверки Порошенко.

Главнокомандующий поддержал инициативу по привлечению в наблюдательный совет "Укроборонпрома" представителей стратегических партнеров.

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