Порошенко поручил обеспечить медицинской и логистической помощью пленных украинцев после их освобождения

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить пленных украинцев после их предполагаемого освобождения 27 декабря всей необходимой помощью на подконтрольной территории. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко после совещания в АП, трансляцию вел телеканал.

"Президент Украины только что дал поручение, что, во-первых, все заложники, которую будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах, которые раньше лечили депутатов, министров, но теперь их двери будут открыты для наших узников. Также президент поручил Минобороны сделать все для того, чтобы наши ребята и женщины, которые будут освобождены, были доставлены к своим семьям", - сообщила она.

"Все логистические и технические моменты обсуждены", - заверяет Геращенко.

По ее словам, осталось лишь, чтобы боевики выполнили все достигнутые ранее сторонами договоренности.

Геращенко также отказалась озвучить фамилии украинцев, которых намерены освободить в среду.

Сегодня стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности. Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.