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16.03.2019

Порошенко поручил провести аудит Укроборонпрома

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа. В документе, в частности, идет речь об аудите Укроборонпрома, сообщается на сайте главы государства в субботу, 16 марта.

В решении СНБО говорится об организации в месячный срок аудита ГК Укроборонпром и предприятий, которые являются участниками концерна, с привлечением международных экспертов.

Согласно указу Кабинет министров Украины должен обеспечить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса страны. Также правительство должно обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля за деятельность ГК Укроборонпром и других госпредприятий оборонного комплекса со стороны государства и общественности.

Отмечается, что правительство должно проработать вопрос о целесообразности создания органа по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами госсобственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе Укроборонпромом.

 

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