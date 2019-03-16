Порошенко поручил провести аудит Укроборонпрома
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа. В документе, в частности, идет речь об аудите Укроборонпрома, сообщается на сайте главы государства в субботу, 16 марта.
Согласно указу Кабинет министров Украины должен обеспечить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса страны. Также правительство должно обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля за деятельность ГК Укроборонпром и других госпредприятий оборонного комплекса со стороны государства и общественности.
Отмечается, что правительство должно проработать вопрос о целесообразности создания органа по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами госсобственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе Укроборонпромом.