Найти

16.08.2017

Порошенко поручил расследовать ракетный скандал

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать возможность завладения Северной Кореей украинскими ракетными технологиями. Об этом он написал в своем Facebook вечером в среду, 16 августа.

 

"Поручил безотлагательно, под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (Александра Турчинова, – ред.) и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней", – написал Порошенко.

Он также отметил, что "какими бы абсурдными не выглядели обвинения Украины", нужно проверить информацию, опубликованную в издании The New York Times.

"Убежден, что это позволит точно подтвердить надуманность предположений об "украинском следе" в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка", – добавил Порошенко.

Новости раздела
Украина
16.08.2017
Саакашвили назвал дату возвращения в Украину
Экс-губернатор Одесской области "не собирается ехать в багажнике".
Украина
16.08.2017
В Харьковской обл. осудили мужчину, который на кладбище растлил двоих семилетних девочек
Преступник был приговорен к 7 годам тюрьмы
Украина
15.08.2017
Гройсман успешно прошел люстрацию
К премьер-министру не применяются запреты, предусмотренные законом Об очищении власти.
Украина
15.08.2017
Полторак договорился о сотрудничестве с Польшей
Минобороны Украины оценил результаты встречи со своим польским коллегой.
Украина
15.08.2017
Президент ГП Антонов уходит с поста
Александр Коцюба подал в отставку, чтобы вернуться в частный бизнес.
Украина
15.08.2017
Атошникам открыли памятник в виде меча, воткнутого в карту РФ
Мемориал открыли в Киеве.
Украина
15.08.2017
ОБСЕ осудила депортацию российской журналистки
В организации такое действие назвали ограничением свободы средств массовой информации.
Украина
15.08.2017
Охранник нардепа устроил стрельбу в Киеве
Стрельбу открыл охранник Мельничука.
Украина
15.08.2017
Киев: Россия могла передать украинские ракеты КНДР
По оперативной информации, у России есть сегодня ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3".
Украина
14.08.2017
Погода на неделю: В Украине пройдут дожди с грозами и спадет жара
В Киеве в понедельник пройдут кратковременные дожди с грозами
Украина
14.08.2017
В Украине дети от пяти лет смогут летать на самолетах без сопровождения
В пассажирскую ведомость также будет внесена графа "гражданство".
Украина
14.08.2017
Укроборонпром за три года получил заказ на 12 млрд
В бюджет концерн перечислил 12,4 миллиарда гривен.
Саакашвили назвал дату возвращения в Украину | Налоговики обыскивают спиртзаводы в 15 областях