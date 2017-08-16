Порошенко поручил расследовать ракетный скандал

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать возможность завладения Северной Кореей украинскими ракетными технологиями. Об этом он написал в своем Facebook вечером в среду, 16 августа.

"Поручил безотлагательно, под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (Александра Турчинова, – ред.) и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней", – написал Порошенко.

Он также отметил, что "какими бы абсурдными не выглядели обвинения Украины", нужно проверить информацию, опубликованную в издании The New York Times.

"Убежден, что это позволит точно подтвердить надуманность предположений об "украинском следе" в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка", – добавил Порошенко.