08.08.2017
Порошенко поручил разработать план празднований 1030-летия крещения Киевской Руси
Источник: 112.ua
Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать план празднований 1030-летия крещения Киевской Руси. Соответствующий указ №214/2017 опубликован на сайте Администрации президента.
В частности, Кабинет министров должен образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию годовщины. Также правительство должно привлечь к созданию план празднований религиозные организации и общественные объединения.
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