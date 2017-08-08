Порошенко поручил разработать план празднований 1030-летия крещения Киевской Руси

Еще один банк в Украине может прекратить работу

Переселенцы проходят повторные проверки, в то время как остальные граждане Украины не подвергаются им.

В МВД сообщают, что только за первую неделю проведения операции "Мигрант" 91 иностранца уличили в совершении уголовных преступлений

С начала года Россия "заслала" в Украину почти три десятка "воров в законе", - Князев

В частности, Кабинет министров должен образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию годовщины. Также правительство должно привлечь к созданию план празднований религиозные организации и общественные объединения.

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