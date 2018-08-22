Порошенко посетил генеральную репетицию парада

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 22 августа, принял участие в генеральной репетиции военного парада ко Дню независимости Украины. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Для меня честь стоять в одной шеренге с такими воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада", - написал президент.

Министр обороны Степан Полторак ранее сообщил, что 24 августа на Майдане Независимости в торжественных мероприятиях по случаю празднования 27 годовщины независимости Украины и 100-летия украинской государственности примут участие 4,5 тысячи военнослужащих.

По его словам, в параде будут задействованы 250 единиц военной техники, в том числе новые образцы вооружения. В частности, на параде в этом году будут представлены артиллерийская система Гиацинт-Б, самоходная гаубица Богдана. Впервые с 2009 года участие в параде примет военная авиация.