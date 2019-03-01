Порошенко посетил прифронтовую зону Донбасса

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко в пятницу, 1 марта, посетил прифронтовую зону на Донбассе, а также провел заседание Совета регионального развития в Мариуполе.

Я сейчас приехал с "передка". Ребята, наши бойцы сказали, что отношение к нашей армии, к нашим воинам со стороны местных жителей каждый раз улучшается", - сказал он.

Кроме того, по его словам, военнослужащие рассказали, что жители оккупированных территорий, которые приезжают к ним, уже разочаровались в "руском мире".

Порошенко отметил, что одной из причин такого "разочарование" они называют то, что бывают в Мариуполе и видят изменения.