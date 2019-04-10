Порошенко повторно сдает анализы на Олимпийском

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко в среду, 10 апреля, намерен снова сдать медицинские анализы на НСК Олимпийском в Киеве, куда прибыли специалисты Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

С такой инициативой выступил украинский боксер Владимир Кличко, который пригласил на стадион обоих кандидатов в президенты – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Кличко призвал прийти на стадион между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы.

В VADA ранее сообщили, что анализ крови проведут в лаборатории в США.

Стоит отметить, что в штабе Зеленского не стали менять свою позицию о повторной сдаче анализов и заявили, что кандидата на стадионе сегодня ждать не стоит.

Как известно, сдача анализов на алкоголь и наркотики было одним из требований Владимира Зеленского для участия в дебатах. После этого оба кандидата сдали анализы. Однако, как оказалось, справка о результатах анализов Зеленского была выдана "задним числом", что позже в клинике объяснили случайной ошибкой.

Результаты анализов Порошенко опубликованы не были, но врачи заявили, что психоактивных веществ и алкоголя найдено не было.