Порошенко предлагает Раде назначить Смолия главой НБУ

Украина

Укрепление границ. Как работает биометрическая проверка россиян

На сегодня уже все 157 международных пунктов пропуска, в том числе 3 контрольных пункта на границе с оккупированным Крымом, оборудованы системой считывания информации с биометрических документов и для сбора отпечатков пальцев. Технические средства позволяют считывать паспорта, изготовленные по международным стандартам ІКАО, ID-карты и водительские удостоверения, а также сравнивать отпечатки пальцев с информацией в документах.