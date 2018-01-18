18.01.2018
Порошенко предлагает Раде назначить Смолия главой НБУ
Источник: 112.ua
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост Якова Смолия. Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, соответствующие проекты постановлений № 7500 и № 7501 зарегистрированы в Раде 18 января 2018 года.
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