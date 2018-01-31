Порошенко пригласил Макрона в Украину

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко пригласил Президента Франции Эммануэля Макрона посетить Украину.

Согласно сообщению, в среду глава Администрации Президента Игорь Райнин провел рабочую встречу с послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

Райнин поблагодарил Дюмон за активное участие ее страны в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) и неизменную поддержку Франции суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"В ходе встречи также было подтверждено приглашение от Президента Украины Петра Порошенко Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону посетить Украину в удобное для него время", - сказано в нем.

Стороны обсудили перспективы международного сотрудничества между Украиной и Францией, в частности в сфере реформирования системы государственной службы в Украине и образования для государственных служащих.

Особое внимание было уделено проекту "Управленческое образование для префектов" с учетом значительного опыта именно французской школы государственного управления, которую в этой стране реализует Национальная школа управления Франции.

Стороны достигли договоренности согласовать в ближайшее время "дорожную карту" создания аналогичной образовательной институции, которая бы позволила улучшить координацию и ускорить практическую реализацию лучших европейских стандартов управления в государственной сфере в Украине.