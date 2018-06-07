Порошенко пригласят на саммит НАТО - Столтенберг

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко будет приглашен в июле на саммит НАТО в Брюссель. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, пока неизвестно, в каком формате будет проходить эта встреча.

"Нужно будет посмотреть, в каком формате мы проведем встречу на этом саммите. Но, в любом случае, президент Порошенко будет приглашен", - сказал Столтенберг.