Порошенко приказал ООС отвечать из всего оружия

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко приказал военным на Донбассе в качестве ответного огня применять все силы и средства. Об этом он заявил в четверг, 11 октября, на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, передает Укринформ.

"Надо быть готовыми к любым сценариям - как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что его требование - не сдавать ни единого кусочка украинской земли, но при этом сохранить каждого украинского воина. "Мы не имеем права воевать советскими методами, когда победа достигалась ценой многочисленных потерь. Армия должна воевать не числом, не большой кровью, а качеством и профессионализмом", - отметил президент. Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих. Еще один боец погиб в ходе боевых дейсствий днем ранее.