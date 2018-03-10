Порошенко приветствует признание НАТО стремления Украины к членству в организации

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко приветствует признание Организацией Североатлантического договора (НАТО) стремления Украины к обретению полноценного членства в этой организации и предоставление статуса "страна-аспирант" (Aspirant country). Об этом Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Приветствую важное долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса!" - написал он.

Порошенко отметил, что такое решение НАТО стало признанием реального состояния отношений Украины с альянсом, и именно об этом шла речь во время его последней встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене, а также в недавней телефонной беседе с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Порошенко высказал благодарность НАТО за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в альянсе.

Президент подчеркнул, что следующая амбициозная цель Украины - план действий по членству (ПДЧ) для Украины и именно этому было посвящено его письмо Столтенбергу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО им было официально зафиксировано стремление Украины стать членом альянса.

НАТО признала стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации, предоставив статус "страна-аспирант".

Страны, которые задекларировали интерес к присоединению к альянсу, получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим реформах.

Порошенко выступает за закрепление в преамбуле Конституции стремления Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО.