Найти

08.02.2018

Порошенко призвал Австрию признать голодомор геноцидом

Источник: DW

"Петр Порошенко призвал австрийский парламент признать голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, опубликованном в четверг, 8 февраля, в ходе визита украинского лидера в Австрию.

В рамках поездки Петр Порошенко провел встречу с президентом Австрии Александером ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастианом Курцем и председателем Национального совета (одного из двух, наряду с бундестагом, парламентских органов) Австрии Вольфгангом Соботкой. Порошенко и Соботка отметили важность укрепления межпарламентского диалога между двумя странами. Президент Украины выразил надежду на создание "группы дружбы" с Украиной в Национальном совете Республики Австрии.

Вена позитивно оценивает реформы Киева

В свою очередь Соботка положительно отозвался о реформах, которые проводятся в Украине. Порошенко также проинформировал австрийскую сторону о развитии ситуации в Донбассе и отметил солидарность Австрии в поддержке украинских усилий по противодействию российской агрессии. Украинский президент поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарных последствий вооруженного конфликта. Собеседники согласились с важностью санкций в отношении РФ, сказано в сообщении.

По словам Порошенко, во время брифинга большая часть его разговора с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом была посвящена критической ситуации на востоке Украины и российской агрессии. Порошенко выразил австрийскому руководству признательность за оказание гуманитарной помощи, участие австрийских специалистов в гуманитарном разминировании и облегчении доступа к школам и детским садам.

Канцлер Австрии Курц отметил, что австрийское федеральное правительство намерено и далее поддерживать идею международной миротворческой миссии в Донбассе, однако для ее реализации потребуется определенное время.

 

 

Новости раздела
Украина
08.02.2018
Власти объяснили силовиков у офиса Вестей
В АРМА заявляют, что получили в управление все помещения на 31-33 этажах столичного бизнес-центра Гулливер, где расположены редакции медиа-холдинга Вести.
Украина
08.02.2018
ЕС пересматривает санкции для Януковича – СМИ
Евросоюз в ближайшие недели примет решение о продлении санкций против бывших украинских чиновников, в том числе и беглого президента Виктора Януковича.
Украина
07.02.2018
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 20%
За неделю гриппом в Украине заболело 214 тысяч человек, 69% из них – дети. Показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу.
Украина
07.02.2018
Украина почти вдвое увеличила экспорт мяса птицы
В январе страна экспортировала 19,69 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. А экспорт свинины сократился в 2,4 раза.
Украина
07.02.2018
Суд разрешил начать спецрасследование по Януковичу
Заочное досудебное расследование будет вестись в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего главы СБУ Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого.
Украина
06.02.2018
В День святого Валентина влюбленные смогут зарегистрировать брак даже ночью
Время работы РАГСов будет продлено до 00:00
Украина
06.02.2018
Константинополь откроет "подворья" в Киеве и Львове, – СМИ
В Киеве и Львове могут появиться официальные представительства ("подворья") Константинопольского патриархата православной церкви.
Украина
06.02.2018
Constantine представил песню для Евровидения-2018
Это первая украиноязычная композиция в репертуаре исполнителя Constantine. Он написал ее специально для Национального отбора на Евровидение-2018.
Украина
06.02.2018
В Украине увеличился спрос на электромобили
Наиболее популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, второе место занимает BMW i3, третье – Tesla Model S. Более половины электромобилей было зарегистрировано в Киеве.
Украина
06.02.2018
У Саакашвили подали кассацию на решение суда
Адвокат политика утверждает, что в правовом поле для власти заблокированы какие-либо попытки по выдворению или экстрадиции Михаила Саакашвили.
Украина
05.02.2018
Приватизация в Украине: власти назвали банк, который пустят с молотка одним из первых
Государственный "Укргазбанк" может войти в число первых финучреждений, которые будут приватизированы в обозримом будущем.
Украина
05.02.2018
Вспышка опасного заболевания в Украине: стало известно о новом летальном случае
В Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой были диагностированы грипп и корь.
Украина
05.02.2018
В Украине намекнули на серьезный ответ на оружие России в Крыму
Наличие зенитно-ракетных комплексов С-400 в оккупированном Российской Федерацией Крыму не спасет Москву, если будет решен вопрос насчет существенных боевых действий, к которым будут привлечены не только Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Украина
05.02.2018
Украина выплатила МВФ $375 млн
Уже завтра Украина оплатит в пользу фонда еще 87 млн долларов. Они будут выплачены в качестве процентов по программе stand-by 2014 года.
Украина
05.02.2018
Доступные лекарства: в список добавили 41 препарат
В новом реестре насчитывается 239 торговых названий, из них 47 препаратов, которые полностью будут возмещаться за государственный счет – бесплатных.
Украина
05.02.2018
В Раде зарегистрировали проект обращения к Сейму и Сенату Польши
Парламент рассмотрит проект заявления относительно принятия Польшей закона о запрете "бандеровской идеологии" 6 февраля
Украина
04.02.2018
Во Львовской области без света остались 334 населенных пункта из-за непогоды
Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения
Украина
04.02.2018
В Киеве на митинг пришли несколько тысяч человек
Сторонники Михаила Саакашвили скандировали "Украина без олигархов", "Демонтаж", "Отставка" и другие лозунги. По информации полиции, ситуация сейчас спокойная.
Украина
04.02.2018
Появилось зрелищное видео с воздуха, как в центре Киева сторонники Саакашвили требовали импичмента Порошенко
В Киеве 4 февраля прошел марш "Мы за будущее", инициированный лидером политической силы "Рух новых сил" Михеилом Саакашвили.
Украина
04.02.2018
Украина - слабое место России, американцы в него бьют - Алексей Арестович
Военный эксперт о "кремлевском докладе" и ситуации на Донбассе
Украина
04.02.2018
В МИДе отреагировали на нападение на союз венгров
Событие может спровоцировать дальнейшее напряжение в отношениях Украины и Венгрии, которые и так не в лучшем состоянии после скандала из-за украинской реформой образования.
Украина
04.02.2018
В Украине 250 тысяч незаконных "евроблях" - ГФС
По состоянию на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тысяч авто с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тысяч автомобилей.
Украина
04.02.2018
В рейтинге демократий Украина заняла 83 место
При составлении рейтинга учитывалось 5 аспектов - избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура.
Украина
03.02.2018
Запорожье приостановило занятия в 21 школе из-за гриппа и ОРВИ
Всего учебный процесс приостановлен в 182 классах
Власти объяснили силовиков у офиса Вестей | Рада ввела уголовную ответственность за содействие совершению самоубийства