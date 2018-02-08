Порошенко призвал Австрию признать голодомор геноцидом

Источник: DW

"Петр Порошенко призвал австрийский парламент признать голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, опубликованном в четверг, 8 февраля, в ходе визита украинского лидера в Австрию.

В рамках поездки Петр Порошенко провел встречу с президентом Австрии Александером ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастианом Курцем и председателем Национального совета (одного из двух, наряду с бундестагом, парламентских органов) Австрии Вольфгангом Соботкой. Порошенко и Соботка отметили важность укрепления межпарламентского диалога между двумя странами. Президент Украины выразил надежду на создание "группы дружбы" с Украиной в Национальном совете Республики Австрии.

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В свою очередь Соботка положительно отозвался о реформах, которые проводятся в Украине. Порошенко также проинформировал австрийскую сторону о развитии ситуации в Донбассе и отметил солидарность Австрии в поддержке украинских усилий по противодействию российской агрессии. Украинский президент поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарных последствий вооруженного конфликта. Собеседники согласились с важностью санкций в отношении РФ, сказано в сообщении.

По словам Порошенко, во время брифинга большая часть его разговора с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом была посвящена критической ситуации на востоке Украины и российской агрессии. Порошенко выразил австрийскому руководству признательность за оказание гуманитарной помощи, участие австрийских специалистов в гуманитарном разминировании и облегчении доступа к школам и детским садам.

Канцлер Австрии Курц отметил, что австрийское федеральное правительство намерено и далее поддерживать идею международной миротворческой миссии в Донбассе, однако для ее реализации потребуется определенное время.