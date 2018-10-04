Порошенко призвал ЕС признать Голодомор геноцидом

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европейского союза признать Голодомор актом геноцида украинского народа. С таким обращением он выступил во время встречи с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, говорится в четверг, 4 октября, в сообщении президента в Twitter.

"Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Порошенко.

Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня. В частности, были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли и экономики, обороны, энергетической безопасности и пограничного сотрудничества.