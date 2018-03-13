Порошенко призвал G7 осудить выборы РФ в Крыму

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко призвал Большую семерку не признавать российские выборы в Крыму, а также не допустить участие граждан G7 и ЕС в мониторинге этих выборов. Об этом глава государства сказал во время его встречи с послами США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады во вторник, 13 марта.

"Я хотел бы обсудить российские выборы 18 марта. Это было бы критически важным для нас получить ваше твердое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму", - сказал Порошенко.

Президент также обратился к главе Представительства ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли и поблагодарил его и вице-президента Еврокомиссии за озвученную накануне сильную позицию Европейского Союза.

"Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там", - подчеркнул Порошенко. Он добавил, что речь идет, в частности, о представителях Франции, Австрии и Финляндии.