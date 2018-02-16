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16.02.2018

Порошенко призвал Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе

Источник: DW

Президент Украины Петр Порошенко призвал Россию согласиться на введение миротворческой миссии ООН на всю территорию Донбасса, включая не контролируемый Киевом участок украинско-российской границы. "Это стало бы шансом для Москвы доказать свою готовность к компромиссу", - заявил он на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности в пятницу, 16 февраля.

"Россия хочет ограничить миротворцев ООН линией разграничения и поручить им только функции сопровождения. Если Россия будет придерживаться такой позиции, это будет означать, что у Кремля нет подлинного интереса к миру, но он пытается заморозить конфликт под удаленным контролем. Это также означает, что мы должны оставаться жесткими в отношении России", - сказал Порошенко.

По словам украинского президента, миротворцы ООН должны иметь понятный функциональный мандат, позволяющий им в полной мере осуществлять поставленные перед ними задачи и обеспечить мирное возвращение территории под украинский суверенитет.

Не признавать результаты выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы президента России в аннексированном Крыму. "Нет признанию президентских выборов в России в оккупированном Крыму", - сказал он. Порошенко также призвал не возвращать российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Президент Украины заявил, что Россия ведет гибридную войну, которая, по его словам, приобретает глобальный масштаб. "Сегодня нам ничего не остается, кроме как признать, что гибридная война, которую развязала Россия, постепенно превращается в полноценную всемирную гибридную войну", - сказал он.

Порошенко считает, что в этой войне задействованы, в частности, "маргинальные ультраправые и ультралевые партии", "армии  троллей и пропагандистов", используются "фейковые" новости и кибератаки.

Не закрывать двери для Украины

Петр Порошенко призвал европейских партнеров отстаивать возможность европейской и евроатлантической интеграции для его страны. "Последнее, но не менее важное: оставляйте двери открытыми для Украины - будь то ЕС или НАТО", - сказал украинский президент.

Запланированная на вечер 16 февраля встреча в Мюнхене с участием представителей ФРГ, Франции, России и Украины по конфликту в Донбассе была отменена. МИД ФРГ заявил, что министр иностранных дел Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) все еще находится на пути в баварскую столицу из Берлина, где он участвовал в пресс-конференции по случаю освобождения из турецкой тюрьмы корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel).

Пока не ясно, будет ли встреча по Донбассу перенесена на ближайшие дни. Информагентства сообщают о возможности ее проведения в субботу, 17 февраля. 

 

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