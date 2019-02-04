Порошенко продлил запрет на продажу сельхозземель

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 4 февраля, подписал закон № 2666-VIII о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.

Документ предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Как известно, в мае 2018 года Евросуд по правам человека признал мораторий на продажу земли в Украине нарушающим право на собственность, гарантированное Первым протоколом к Европейской конвенции по правам человека. Украина это решение не оспаривала, и оно стало окончательным.

В ЕСПЧ заявили, что может назначать миллиарды гривен компенсаций для украинцев, желающих получить в собственность земли сельхозназначения, если власти не отменят мораторий.

Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.