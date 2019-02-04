Порошенко продлил запрет на продажу сельхозземель
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 4 февраля, подписал закон № 2666-VIII о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.
Документ предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.
Как известно, в мае 2018 года Евросуд по правам человека признал мораторий на продажу земли в Украине нарушающим право на собственность, гарантированное Первым протоколом к Европейской конвенции по правам человека. Украина это решение не оспаривала, и оно стало окончательным.
В ЕСПЧ заявили, что может назначать миллиарды гривен компенсаций для украинцев, желающих получить в собственность земли сельхозназначения, если власти не отменят мораторий.
Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.