Порошенко проигрывает 7 кандидатам в случае выхода во второй тур на выборах Президента, - опрос

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко проигрывает 7 кандидатам в случае выхода во второй тур на выборах Президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Респондентам в ходе опроса предлагались 22 пары возможных участников второго тура выборов Президента.

Так, в случае выхода во второй тур Порошенко проигрывает лидеру политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко, набрав 11,8% и 25,4% соответственно.

В случае выхода во второй тур с лидером Радикальной партии Олега Ляшко, Порошенко набирает 12,9% голосов, Ляшко - 17%.

Во втором туре лидера "Гражданской инициативы" Анатолия Гриценко поддержали 27,5% опрошенных респондентов, Порошенко - 11,3%.

Если бы во второй тур вышли Порошенко и лидер партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, за действующего Президента проголосовали бы 14,7% опрошенных, за Бойко - 19,2%.

В паре Порошенко - певец Святослав Вакарчук предлагаемые кандидаты набирают 10,9% и 28,6%, в паре Порошенко - артист Владимир Зеленский набирают 13% и 27,9% соответственно.

Тимошенко, в свою очередь, побеждает Ляшко (21,3% и 11,9% соответственно), Бойко (22,1% и 13,6%) и Рабиновича (22,1% и 15,1%), и проигрывает Гриценко (18,5% и 22%).

Кроме того, среди предложенных кандидатов в паре с Вакарчуком, певец,в случае выхода во второй тур побеждает Тимошенко, Ляшко, Бойко, Рабиновича и проигрывает с небольшим отрывом только Гриценко (20,8% против 22,5%).

Зеленский в случае выхода во второй тур также побеждает Тимошенко, Ляшко, Бойко, Рабиновича и уступает Гриценко, набрав 20,6% (против 24,2%).

Респондентам также предложили вариант выхода во второй тур Вакарчука и Зеленского; в этом случае побеждает Вакарчук, за него бы проголосовали 20,8% респондентов, за Зеленского - 17,5%.

Опрос проводился с 5 по 19 апреля.

Методом личного интервью были опрошены 2 004 совершеннолетних респондента из 110 населенных пунктов всех областей, кроме аннексированного Крыма; в Луганской и Донецкой областях исследование проводилось на подконтрольных украинским властям территориях.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.