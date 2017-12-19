Порошенко прокомментировал резолюцию ГА ООН

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко приветствовал принятие резолюции Генассамблеей ООН о нарушении прав человека в Крыму, а также поблагодарил ее соавторов и поддержавших документ своими голосами делегатов. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма - как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами. Несмотря на гибридные попытки Москвы закрыть крымский вопрос, международный фронт по деоккупации Крыма крепнет", – написал он.

Президент также подчеркнул, что России не избежать ответственности.

"Несмотря на жестокие репрессии Кремля, человеческую свободу и достоинство не сломать. Несмотря на откровенные манипуляции, преступления Кремля не скрыть. Как и не избежать международной ответственности за них - ни заказчикам, ни организаторам, ни исполнителям", - написал Порошенко.

По его словам, принятая ГА ООН во вторник резолюция – это мощный сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость.

"Крым - это Украина!", - подытожил глава государства.