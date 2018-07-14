Порошенко просил Трампа об украинских заключенных

Источник: Корреспондент.net

Президенты Украины Петр Порошенко рассказал о содержании своего разговора с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе. В частности, он поднял тему заключенных в России украинских граждан. Об этом глава государства написал в своем микроблоге Twitter в субботу, 14 июля.

Отмечается, что президенты двух стран обсудили углубление сотрудничества государств в оборонной сфере и усиление защиты Украины.

"Тема нашего разговора с Дональдом Трампом в Брюсселе не секрет. Мы говорили о необходимости усиления защиты Украины и об углублении сотрудничества в оборонной сфере. Обсудили освобождения заложников, и я попросил президента США поднять этот вопрос во время встречи в Хельсинки (с президентом РФ Владимиром Путиным, -ред.)", - сообщил украинский президент.