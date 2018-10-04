Порошенко просит Раду разрешить взять кредит у ЕС

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко в четверг, 4 октября, внес в Верховную Раду проект закона о ратификации кредитного соглашения между Украиной и Евросоюзом о привлечении кредита в размере 1 млрд евро. Законопроект зарегистрирован на сайте парламента под номером №0203.

Отмечается, что президент определил закон как неотложный.