Порошенко против миротворцев из Беларуси - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко не поддерживает идею о миротворцах на Донбассе от Беларуси, заявил экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, пишет "Белорусский партизан".

Говоря об обсуждении в ходе встречи с президентом Украины участия Беларуси в миротворческой миссии на Донбассе, Шушкевич заявил: "Здесь категорически - Порошенко сказал, что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора".

"Беларусь через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину", - отметил Шушкевич.