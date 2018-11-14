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14.11.2018

Порошенко против УПЦ МП. Что происходит с Томосом

Источник: Корреспондент.net

В Киеве состоялся собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата. Собор осудил решение Вселенского Патриарха от 11 октября об установлении его юрисдикции на территории Украины, и отказалась от участия в создании единой украинской автокефальной церкви.

Параллельно обсуждался вопрос встречи президента Петра Порошенко с представителями УПЦ МП. Стороны не могли определиться с местом встречи, и в итоге она состоялась только с теми представителями церкви, которые поддерживают автокефалию.

Тем временем в процессе получения Томоса появились куда более интересные новости.

Решение УПЦ МП

УПЦ МП вслед за Русской православной церковью разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Также Собор епископов Московского патриархата выступил против попыток изменить название церкви. Напомним, ранее УПЦ МП предлагали переименовать в Русскую православную церковь в Украине, а название Украинская православная церковь отдать новой автокефальной.

Также Московский патриархат отказывался участвовать в самом процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.

"Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого Томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне", – говорится в решении Собора.

По мнению епископов УПЦ МП он "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".

 Встреча с Порошенко

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата утверждают, что президент Петр Порошенко отказался провести с ними встречу на территории Киево-Печерской Лавры.

Отмечается, что Собор принял решение встретиться с президентом на территории Киево-Печерской Лавры.

"Об этом решении Собора епископов было сразу доложено президенту. Однако, президент от встречи отказался", - сообщили в УПЦ МП.

В Администрации президента сообщили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причин для отказа от встречи.

"Большая часть архиереев УПЦ МП начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: место не подходит", - сообщили в Администрации.

По данным СМИ, в итоге Порошенко встретился только с тремя архиереями УПЦ МП, которые поддерживают автокефалию, в Украинском доме.

Священники заявили о давлении на них со стороны РПЦ. По данным пресс-службы президента, на встрече Порошенко заверил священников, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции.

"Российский сценарий вчера был сорван. Петр Порошенко сообщил иерархам о своих переговорах с Вселенским Патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора", - заявляет пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Также на Банковой заявили, что Порошенко открыт к диалогу с представителями Московского патриархата.

 

Собор и глава новой церкви

Бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко сказал, что проведение Объединительного собора автокефальной церкви планируется на 22 ноября.

"Мы в переходном периоде. Московский патриархат определился и в целом, и в Украине. Стоит подождать. Обещают 22 ноября объединительный собор. Согласно церковных правил и традиций, любое решение священноначалия должно быть рецепиировано, принято или не принято в том числе духовенством и верными", - отметил Коваленко.

Он добавил, что поместные церкви будут пытаться сделать все, чтобы конфликт не вырос до общемирового уровня, поэтому поддерживать отношения и с Москвой, и с Константинополем, и в этом процессе, скорее, пытаться решать собственные вопросы, чем блокировать или помогать кому-то из участников процесса.

Самый болезненный вопрос в связи с предстоящим объединением — кандидатура предстоятеля автокефальной церкви.

Главный кандидат – предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет. Но, по данным СМИ, сейчас циркулируют слухи, что Константинополю удалось убедить действующих предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария не выставлять свои кандидатуры. Вместо этого для обоих предстоятелей будут придуманы какие-то почетные титулы, что особенно важно для Филарета в его 26-летнем споре с Московской патриархией.

При этом раскладе весьма вероятным кандидатом становится выходец из УПЦ МП, решивший поддержать автокефалию, пишет российская Новая газета. И такой кандидат есть – чаще всего называют имя митрополита Винницкого Симеона (Шостацкого) — земляка президента Порошенко.  Со стороны УПЦ КП — в случае самоотвода Филарета — наиболее вероятным кандидатом становится его официальный преемник, носящий ныне звание патриаршего наместника, митрополит Епифаний, получивший образование в Греции.

Не исключаются и кандидатуры заграничных священников: либо нынешних экзархов Константинополя в Киеве, либо служащего в Женеве архиепископа Иова (Геча).

 
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